Vida Urbana Operação Ano Novo registra queda no número de acidentes e feridos nas rodovias federais Apesar da redução no número de acidentes, número de flagrantes de ultrapassagem indevida teve alto crescimento, com 109% a mais que no mesmo período do ano anterior

Com uma redução de 30% no número de acidentes, as rodovias federais que cortam o Tocantins registraram sete ocorrências de acidentes de trânsito com dez pessoas feridas e uma morte durante as ações da Operação Ano Novo. Em 2019, foram 10 acidentes. O número de feridos também teve redução na comparação com o final do ano anterior, já de morte, o dado perman...