Operação Alerquina prende quatro pessoas e apreende adolescente com 43 porções de maconha

A Polícia Civil efetuou as prisões de quatro homens, e a apreensão de um adolescente suspeito de tráfico de drogas em Araguatins. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 24, durante a Operação Alerquina e as capturas ocorreram em flagrante, sendo que 43 porções de maconha e mais de R$ 300 foram apreendidos. A ação, que contou com o apoio da Polícia Milita...