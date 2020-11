Vida Urbana ONU diz que assassinato de João Alberto evidencia racismo no Brasil Homem de 40 anos foi espancado até a morte em um supermercado do Rio Grande do Sul

A ONU (Organização das Nações Unidas) no Brasil divulgou nota pública na sexta-feira (20) afirmando que a morte de João Alberto, homem negro que foi espancado e morto por dois homens brancos no supermercado Carrefour em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na noite de quinta-feira, evidencia as diversas dimensões do racismo e as desigualdades encontradas n...