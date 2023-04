Marcada para esta quarta-feira, 26, às 9h, em Palmas, no auditório térreo do Ministério Público, a audiência pública busca soluções para o controle da natalidade e maus-tratos a cães e gatos em Palmas.

Representantes de entidades, população em geral, especialistas, autoridades, políticos e gestores de municípios e do Estado serão ouvidos para debater saídas que possam resolver a situação.

A educadora e presidente da ong Auquemia Pity Lilian Castilho, 58 anos, contou ao jornal que o maior trabalho da equipe, formada por cerca de 30 mulheres, está nas ruas.

“Nós alimentamos diariamente animais na rua. Entre 60 e 80 animais na região norte. Atualmente temos 40 cães e 60 gatos.

O grande problema enfrentado hoje, não só nós, mas em todas as ongs, é o grande número de animais em situação de rua”.

Segundo a presidente, além de ter cadelas e gatas parindo nas ruas, as pessoas colocam filhotes em caixas e abandonam na porta da casa das protetoras semanalmente.

“Nossa maior demanda é lidar com esses animais abandonados nas nossas portas e nas portas dos abrigos. Além disso, recebemos vídeos, fotos e ligações diariamente de animais atropelados e abandonados. Em Palmas é muito comum as pessoas mudarem e deixarem o animal na porta da casa em que morava”.

A educadora conta que a maioria dos animais de rua estão enfermos, e grande parte possui doença do carrapato. Para driblar a situação e evitar outras consequências, é necessário política séria de castração.

“A castração diminui o abandono, os maus tratos, acidentes de trânsito envolvendo animais e doenças de zoonoses. Seria inteligente da parte do poder público, castrar”.

A servidora pública Evelyn da Frota, 37 anos, faz parte da ong Patinhas de Patas em Palmas e também comenta sobre o alto número de animais em situação de rua.

“Isto se deve, sobretudo, devido a ausência de uma ação eficaz do controle populacional. Este controle ocorre mediante a esterilização dos animais, isto é, a castração. Uma das nossas reivindicações na audiência amanhã, é a de que o município de Palmas promova uma efetiva ação de controle populacional, firmando parcerias com clínicas veterinárias de norte à sul da cidade para que alcance, principalmente, a população carente de Palmas”.

Ongs sobrecarregadas e sem recurso

De acordo com Pity Castilho, o resgate de um animal vítima de atropelamento custa, em média, R$ 1.500 a R$ 2 mil reais para uma ong. “Nós não temos mais condições de fazer resgate, hoje alimentamos os da rua e buscamos adoção para filhotes que estão na rua, mas não resgatamos nem assumimos tratamento por não ter condições financeiras”.

A presidente lembra que a rede social da ong recebe pedidos de ajuda todos os dias. Os pedidos vão desde ração, a encontro de animais abandonados e pessoas que não querem mais os animais por estarem doentes ou velhos.

“A audiência Pública no MP, é algo que estamos pedindo há muitos anos. As universidades, políticos, protetoras, foram convidadas; também convidamos pessoas que não gostam de alimentar os animais na rua. Me incomodo com animais passando fome, com animais doentes sem ter o mínimo de cuidado”, lembra.