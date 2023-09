Nesta semana, uma excepcional onda de calor atinge grande parte do Brasil, segundo a MetSul Meteorologia. Assim como no restante do país, essa massa de ar quente atinge também o Tocantins com temperatura que pode chegar a 46° em Gurupi e 43° em Palmas.

Segundo o MetSul Meteorologia trata-se de uma “situação de elevado perigo pela severidade do calor esperado e que demandará atenção das autoridades”.

Conforme divulgado, serão vários estados em que o calor será muito intenso a extremo. Marcas perto ou acima de 40ºC, por exemplo, podem atingir o Paraná (PR), Mato Grosso do Sul (MS), São Paulo (SP), Mato Grosso (MT), Rio de Janeiro (RJ), Minas Gerais (MG), Goiás (GO), Distrito Federal (DF), Rondônia (RO), Amazonas (AM), Pará (PA), Tocantins (TO), Bahia (BA), Piauí (PI)e Maranhão(MA).

Ainda de acordo com o MetSul, o epicentro dessa onda de calor estará localizado entre o Paraguai, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, criando uma espécie de "domo de calor". “Esse fenômeno atmosférico é conhecido como "bolha de calor" e ocorre quando áreas de alta pressão permanecem estacionárias, comprimindo o ar no solo e elevando drasticamente as temperaturas. A previsão é de que essa bolha de calor se intensifique nesta semana”, ressalta o MetSul.

A gestão da Escola Municipal Maria de Melo Sousa, situada no distrito de Luzimangues, encaminhou um comunicado voltado aos pais de alunos para os cuidados a serem adotados nesse período.

“Iremos ter dias muito quentes nas próximas semanas, não deixem seus filhos saírem de casa para os pontos do transporte escolar sem água, a hidratação faz-se necessária, beber bastante água não deixará nossas crianças adoecerem”, ressalta.

Previsão para os próximos dias no estado

Conforme o MetSul Meteorologia, em Palmas a temperatura máxima que a capital pode chegar nessa semana é 43° no sábado, 16, e no domingo, 17, além disso, não há previsão de chuva para o restante da semana.

Em Araguaína a máxima pode chegar também a 43° na quinta-feira, 21 e na sexta-feira, 22. Somente na próxima semana há previsão de chuva para o município.

Em Gurupi, o termômetro pode atingir a máxima de 46° no domingo, 24.

Em Porto Nacional, a máxima pode chegar a 43°, na quarta-feira, 20, sexta-feira, 22, e no domingo, 24.

Dicas na alimentação

A nutricionista Alessandra Regina lembra que no período quente é preciso cuidado redobrado com a alimentação e a hidratação para não prejudicar o organismo.

“A hidratação é essencial para o corpo, principalmente em dias muito quentes”.

De acordo com ela, um cálculo básico para saber o mínimo de água que é necessário durante o dia é só multiplicar 35ml de água por quilo de peso. Por exemplo, 35ml multiplicado por 70 kg equivale a 2,450ml que o ser humano precisa consumir ao longo dia.

A especialista ressalta que as frutas também são necessárias para esse período. “O consumo de frutas ricas em água também pode ajudar na hidratação. Como o melão, melancia, morango, abacaxi, laranja.Indico também sucos de frutas naturais da região, por exemplo: caju, cajá, cupuaçu”.

Ela destaca ainda que opções de sorvetes saudáveis são só congelar as frutas citadas, por exemplo, e bater com leite.

Cuidados com a pele

Por sua vez, a médica dermatologista Luciane Prado ressalta alguns cuidados com a pele nesse período.

“A primeira dica importante é aumentar a hidratação via oral e, após o banho, passar um bom hidratante. Durante o banho é importante também que seja um banho de água fria, porque o banho quente tira a proteção natural da pele, ele esquenta e tira a oleosidade natural. Então o banho tem que ser só friozinho. Lavar com sabonete apenas uma vez ao dia, o resto banho de água”.

Em casos de insolação, ou seja, excesso de exposição ao sol e ao calor intenso é necessário também tomar alguns cuidados.

“Tomar um antitérmico, porque a insolação dá febre alta. Fazer hidratação, se possível, com bebidas isotônicas, tomar banho de água fria, então tem ficar debaixo do chuveiro ou dentro de uma banheira de água fria, para trocar o calor da pele com essa água quente, diminuindo assim a temperatura alta que está na pele, e beber bastante líquido, e logo em seguida, com a pele úmida passar um hidratante neutro”, destaca a médica.