O biólogo Wanieulli Pascoal Lopes Nascimento encontrou uma onça-pintada adulta morta por atropelamento na TO-335 próximo a Colinas do Tocantins, onde ele mora, no noroeste do Estado.

Ele soube da morte do animal na última quarta-feira e conseguiu localizar o animal no dia seguinte, munido de um drone. As fotos aéreas do profissional, segundo ele, mostram que o animal cruzava a rodovia por um corredor verde para não atravessar a pista pela pastagem.

Para o especialista, o atropelamento reforça a importância de corredores verdes para o trânsito de animais por rodovias e defende mais sinalização, para evitar mortes de animais na região, que possui relato de presença do ferino.

“Na região já são conhecidos relatos da presença da onça-pintada e, como sabemos que esses corredores possuem uma grande importância para o deslocamento desses animais, uma sinalização é de extrema importância, não só nesta passagem, mas em todas as outras que ocorrem ao longo da TO-335. Digo ao longo de toda a TO, porque há relatos de avistamentos em toda sua extensão”, afirma.

Pela localidade em que o animal se encontrava e pela análise do ambiente, o que inclui as imagens obtidas em um sobrevoo com o drone, o biólogo refaz a cena. “Aparentemente ela estava em deslocamento por um corredor verde, uma vegetação que acompanha um pequeno riacho, onde esse corredor corta uma área de pastagem. Assim, na travessia da TO-335, houve a colisão que resultou na morte do animal.”

Pascoal que também é ornitólogo, desenvolve um projeto com as aves no município em que coloca armadilhas fotográficas (câmeras trap). Ele mesmo já registrou a presença de onças na travessia, no município, próximo a BR 153, no sentido Araguaína. Um filhote aparece no vídeo enquanto a passagem de um outro animal no corredor verde é ouvido.

“Pelo mexido na água do riacho, podemos dizer que poderia ser o adulto”, lembra o biólogo. Na noite anterior, havíamos escutamos gritos de capivaras e logo depois encontramos elas mortas e rastros de onça-pintada envolta. Posicionei a câmera com visão para as capivaras mortas e no outro dia elas passaram revisando as capivaras abatidas”, relembra.

No caso desta vítima, é um macho adulto de aproximadamente 2,5 metros, e, segundo o biólogo, aparentava ter uma boa saúde, com a dentição perfeita e o corpo sem outra anormalidade além das marcas do atropelamento.

Outro biólogo ouvido pelo JTO, Ennio Neto, também defende a necessidade de tentar conscientizar população e gestores da necessidade de implementação de políticas voltadas para a mitigação dos impactos das rodovias sobre a fauna local.

“Principalmente sabendo que está havendo a pavimentação de várias estradas no estado, onde possivelmente existam espécies ameaçadas de extinção, e a onça-pintada (espécie guarda-chuva). Implementar passagens de fauna é uma estratégia que precisa ser praticada em áreas estratégicas”, defende.