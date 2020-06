Vida Urbana OMS diz que Brasil pode aprender com a África sobre a contenção do novo coronavírus Entidade cita distanciamento social e conscientização da população entre as causas dos baixos números do continente

A África é o segundo continente menos afetado pela covid-19 no mundo, com cerca de 163 mil casos confirmados e aproximadamente 4,6 mil mortes pelo vírus, de acordo com a Johns Hopkins. O Brasil, por sua vez, tem 32.548 vítimas, segundo o Ministério da Saúde — um número sete vezes maior. Os Estados de São Paulo e Rio, s...