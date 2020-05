Vida Urbana OMS desiste de testar cloroquina em tratamento de Covid-19 Entidade retira droga de lista de estudos, depois de suspender hidroxicloroquina para avaliar segurança

A OMS (Organização Mundial da Saúde) retirou a cloroquina da lista de drogas que seriam testadas para tratamento da Covid-19 (doença provocada pelo novo coronavírus) no programa internacional Solidarity. Na segunda (25), a entidade havia anunciado a suspensão dos testes com hidroxicloroquina, para avaliar a segurança do medicamento. Estudo com dados de 96 mil pa...