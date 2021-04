Vida Urbana OMS avalia que pandemia poderia ser controlada em alguns meses se houvesse disposição de governos Na última semana, a Organização Mundial da Saúde reportou o quarto maior número de casos em uma semana desde o início da pandemia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vê com preocupação a retomada no crescimento de casos e de óbitos na última semana em todo o mundo e enfatiza a importância de medidas sanitárias para conter a circulação do vírus, como uso de máscaras e distanciamento social. De acordo com a diretoria-geral da organização, o mundo viu uma redução no número de casos por seis s...