Vida Urbana Oito pessoas são presas no final de semana por furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo no TO Crimes ocorreram em Araguaína, Filadélfia, Paranã e Gurupi

Em diversas cidades do Tocantins, oito pessoas acabaram presas entre este sábado, 11, e domingo, 12, por supeita de envolvimento com os crimes de furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo. As informações são da Polícia Militar (PM). No domingo à tarde, dois homens de 18 e 19 anos acabaram detidos no Setor Central, em Filadélfia, região Norte do Estado, por su...