Vida Urbana Oito pessoas ficam feridas em acidente com três veículos na TO-080 Com o impacto, dois carros saíram da pista

Um acidente envolvendo três veículos deixou ao menos oito pessoas feridas na TO-080. O acidente ocorreu neste domingo, 10, no km 40 próximo a Paraíso do Tocantins. Conforme a Polícia Militar, o condutor de um dos veículos relatou que trafegava no local quando outro carro, que vinha no sentido oposto, invadiu a pista e provocou a colisão frontal. Logo depois...