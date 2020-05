Vida Urbana Oito celulares e porções de drogas são apreendidos após serem arremessados dentro da CPP Ocorrência no domingo de manhã envolveu dois homens que lançaram pacotes na área de banho contendo ainda fumo, maconha e cocaína

Agentes de execução penal do Sistema Penitenciário e Prisional do Estado do Tocantins (Sispen) da Casa de Prisão Provisória de Palmas apreenderam uma carga de celulares e drogas arremessados para dentro do presídio, por dois homens, na manhã de domingo, 3. Segundo a assessoria do órgão, o material apreendido e levado para a Polícia Civil inclui ...