O suspeito baleado durante confronto com militares do Mato Grosso na manhã desta quinta-feira, 27, em Marianópolis, morreu no hospital da cidade. As informações são da Polícia Militar do Tocantins.

Segundo a PMTO, os militares realizavam patrulha em uma área de mata próximo a Fazenda Carreiro, em Marianópolis, nas proximidades da rodovia TO-080, quando avistaram três suspeitos, que se dispersaram na mata.

Dos três, um morreu e dois estão foragidos na mata, onde as equipes realizaram o cerco policial.

Com o suspeito morto, policiais apreenderam um fuzil calibre 5,56mm, munições e dinheiro, que ainda não foi contabilizado.