Vida Urbana Oficinas de artes serão ofertadas de graça pela Fundação Cultural durante as férias; confira Interessados em participar, devem comparecer nos dias e horários indicados com os materiais necessários para cada oficina

Oficinas gratuitas de dança, música, teatro e artes visuais serão oferecidas durante a programação especial para as férias escolares, a partir desta segunda-feira (1°). As atividades seguem durante todo o mês de julho e são ofertadas por meio do Centro de Criatividade da Fundação Cultural de Palmas (FCP). As oficinas serão realizadas no Espaço Cultural Jo...