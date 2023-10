Vida Urbana Obras do Hospital Regional de Gurupi são prorrogadas novamente por mais 8 meses SES afirma que os trâmites contratuais para início das obras de readequação da 1ª etapa da unidade estão em andamento

O secretário de Estado da Saúde Carlos Felinto Júnior assinou um contrato na ordem de R$ 4.283.157,37 que implica na prorrogação por mais 8 meses das obras no Hospital Regional de Gurupi. Publicado no Diário Oficial, nº 6.432, de quarta-feira, 18, com prazo de vigência de oito meses, o extrato do contrato de n° 120/2023 é com a empresa Almeida e Romanini Engenh...