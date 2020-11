Vida Urbana Obras de reparo e ampliação ocorrem em bueiro na TO-405 rompido após fortes chuvas Trecho liga Axixá ao Entroncamento da BR-230 e rompeu devido ao grande volume de água das chuvas nos últimos dias

Com as fortes chuvas ocorridas nos últimos dias, o bueiro na TO-405, no trecho que liga Axixá do Tocantins ao entroncamento da BR-230, rompeu e a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) iniciou o trabalho de reconstrução e ampliação no local. Atualmente, a Ageto realiza a execução do berço para iniciar as obras na região do Bico do Papagaio. Conforme a Aget...