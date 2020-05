Vida Urbana Obras de manutenção do trecho entre as BRs 153 e 235 devem começar em até 15 dias, diz Dnit Órgão informou que processo licitatório de contratação da empresa já está concluído

Superintendente do Dnit afirma que manutenção do trecho entre as BRs 153 e 235 começa em até 15 dias, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit). A informação foi repassada pela pasta a Cooperativa Agroindustrial do Tocantins (Coapa). Conforme a Coapa, nesta quinta-feira, 28, participaram de um evento o superintende do Dnit no Toc...