Obras de duplicação vão alterar trânsito da BR-153 em Gurupi; veja rotas de desvio Alteração ocorre a partir de quarta-feira (24). Ecovias disse que o local está devidamente sinalizado para orientar os motoristas

As obras de duplicação na BR-153 vão provocar alteração no trânsito, dentro do perímetro urbano de Gurupi. As mudanças começam nesta quarta-feira (24) e o fluxo de veículos será desviado para as vias marginais. De acordo com a Ecovias, empresa responsável pelas obras, a alteração será nos dois sentidos da rodovia. Veja na imagem acima as opções de desvio.