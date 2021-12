Vida Urbana Obras das pontes nos rios Manoel Alves e Formiga recebem vistorias em missão do Banco Mundial Obras em andamento são contempladas pelo PDRIS

Ao longo desta semana, as obras em andamento contempladas pelo Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável passam por vistorias. A Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) recebe uma missão do Banco Mundial (Bird) que irá supervisionar o andamento dos serviços. Entre as obras visitadas estão duas importantes pontes, a sobre os rios Manoel A...