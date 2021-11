Se há dois meses a população sofria com a poeira na Avenida NS-10, em Palmas, agora o problema se tornou maior com a lama e os buracos formados a partir da obra, que na visão dos moradores, segue a passos lentos. O Jornal do Tocantins visitou o local na manhã desta quinta-feira, 4, e verificou que maquinários e homens estavam alojados próximo à avenida, possivelmente, aguardando passar a forte chuva que caía na via. Em junho passado, período seco na cidade, as obras estavam paradas e foram retomadas agora quando chove bastante em Palmas.

O vendedor Jusiano Rocha Fernandes conta que praticamente todos os dias passa pela avenida NS-10, porque seu trabalho é rotativo na cidade. E como transita no local de motocicleta a situação se torna complicada em sua rotina. “A obra está há muito tempo sem ser concluída. Tenho medo de cair nessa lama. Uma vez eu bati em um buraco e amassou a roda da moto. Com certeza é um descaso do poder público e falta de fiscalização na avenida”, afirma.

A operadora de caixa Maria Laila Cirqueira relata que mora na Quadra 806 Sul e trabalha em um supermercado no centro de Palmas e como alternativa, ela faz a rota pela NS-10 porque, segundo ela, é mais viável porque o trajeto é mais curto. “Mas confesso que é bem complicado passar pela NS-10, especialmente em dias como esse, de chuvas e lama na avenida”.

Na manhã de hoje, maquinários e homens estavam alojados próximo à obra, que possivelmente foi paralisada nesta quinta devido à forte chuva que caía no local.

NS-10

A NS-10 é uma importante via de acesso a quadras residenciais e industriais que corta de norte a sul a região Central a leste. Segundo a Prefeitura de Palmas, a via foi incluída na primeira etapa do pacote de obras do Programa de Requalificação Urbana de Palmas para ampliação da rede de drenagem e duplicação de pista desde sua intersecção com a Avenida LO-16 - entre a Arne 64 (508 Norte) e a ASR-NE 65 (512 Norte) - até o cruzamento com a LO-25 (próximo à ARS-SE 105/1015 Sul).

Segundo a Prefeitura de Palmas, o programa recebe financiamento da ordem de R$ 114 milhões do Banco de Desenvolvimento da América Latina.

Relembre

Em junho passado o Jto também relatou o problema e na época, a Prefeitura de Palmas afirmou ao veículo que estava prevista a ampliação de rede de drenagem, terraplanagem, duplicação, pavimentação asfáltica, calçamentos com acessibilidade e sinalização viária.

Conforme o órgão, os trabalhos estão dentro do cronograma, com previsão de duração de até 15 meses. O Executivo disse que o trecho está com mais de 60% das obras concluídas.

Naquele mês, o Município destacou também que a Avenida NS-10 é contemplada por duas obras, uma entre a Avenida LO-14 e Avenida LO-16 (uma das obras do Lote 1) e a outra entre Avenida JK e o lançamento no Córrego Brejo Comprido, que tem a finalidade de atender as Quadras ASR-SE 15 e ASR-SE 25 (uma das obras do Lote 2). Ambas fazem parte do Programa de Requalificação Urbana Palmas para o Futuro com recursos oriundos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

O executivo relatou que a empresa EB Infra Construtora LTDA, é responsável pelas obras do Lote 01 e teve recurso total de R$ 11.105.940,14, enquanto a empresa Ibiza Construtora LTDA é a responsável pelo Lote 02 com o valor total de R$ 28.447.598,84.

Prefeitura

O Jornal do Tocantins procurou novamente a Prefeitura de Palmas para saber quando as obras serão de fato concluídas. A reportagem aguarda resposta.