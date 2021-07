Vida Urbana Obra de ciclovia Off Road que liga Palmas a Taquaruçu deve ser entregue em 25 dias, diz Ageto Serão 9 km construídos às margens da TO-020

Com previsão de entrega em 25 dias, a Agência Tocantinense de Obras (Ageto) realizou uma cerimônia para o início das obras de da ciclovia Off Road, que liga Palmas à Taquaruçu, que terá 9 km na TO-020. O evento ocorreu nesta sexta-feira, 23, e essa rota alternativa faz parte de um pacote de obras que ainda serão realizadas no trecho. Conforme a Ageto,...