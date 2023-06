A Comissão de Direitos Humanos da OAB no Tocantins recomendou mudanças no semiaberto na Unidade Penal de Paraíso do Tocantins. A recomendação é para que presos do semiaberto de Paraíso passem para prisão domiciliar e sejam monitorados eletronicamente.

Atualmente, os detentos do semiaberto masculino em Paraíso ficam recolhidos na própria unidade. Segundo o ofício da recomendação, o local é um galpão "inapropriado em condições de insalubridade".

Para embasar o pedido, a OAB aponta que, em Paraíso, 40% fugiram da pena e, em Palmas, o índice de rompimento de tornozeleira eletrônica do semiaberto é de 1,43% e 2,82% para os que estão em liberdade provisória.

“Em vistoria realizada pela OAB/TO na Unidade em 1 de fevereiro de 2023, a direção informou que dos 75 reeducandos que deveriam estar cumprindo pena em regime semiaberto, apenas 45 estavam”, cita a recomendação.

Além do índice de evasão, a comissão aponta a falta de separação e alta capacidade de “cooptação das organizações criminosas no interior das unidades prisionais”.

Segundo o Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cristian Ribas a sugestão de adotar o monitoramento eletrônico terá menor custo.

“Esses dados comprovam a altíssima eficiência e efetividade da política de monitoramento, sobretudo diante do fato do Tocantins ter o custo médio de presos mais caro do país. A alteração do semiaberto em Paraíso interessa aqueles que querem a aplicação da Lei Penal, tem menor custo ao erário, reduz a pressão ao escassos de recursos humanos da polícia penal, e principal, garante condições melhores de ressocialização.”

Em nota, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça disse que há um Plano de Contingência em andamento para organizar a massa carcerária e que os custodiados recebem serviços de uma equipe multidisciplinar para saúde, segurança, assistência religiosa e educação.

A pasta também diz que tem feito “dentro das melhores possibilidades, a movimentação dos custodiados para demais unidades, a fim de atender as necessidades da unidade”.

A recomendação também foi enviada à juíza Renata do Nascimento e Silva, da Vara de Execuções Penais de Paraíso. O JTo acionou o Tribunal de Justiça para se manifestar na matéria e quando houver retorno, a matéria será atualizada.