Vida Urbana 'O tempo todo Sarí estava preocupada com o menino', diz manicure sobre caso Miguel Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, morreu após cair do nono andar de um prédio do centro do Recife

Após dez dias da morte de Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, que caiu do nono andar de um prédio do centro do Recife, o delegado responsável por conduzir a investigação, Ramon Teixeira, ouviu na sexta-feira, 12, a manicure Eliane Lopes, 29 anos. A mulher atendia Sarí Corte Real enquanto a mãe do menino e empregada doméstica Mirtes Renata...