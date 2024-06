Vida Urbana O que se sabe sobre assassinato de brigadista do Ibama morto a tiros na porta de casa no Tocantins Sidiney de Oliveira Silva tinha 44 anos e trabalhava a serviço das equipes do Prevfogo, ligado ao Ibama. A Polícia Civil deve montar uma força-tarefa para investigar o crime

O assassinato do brigadista Sidiney de Oliveira Silva, 44 anos, chocou a região de Formoso do Araguaia, no sul do Tocantins. No sábado (15), ele foi baleado com dois tiros na porta de casa. A Polícia Civil deve montar uma força-tarefa para investigar o crime. Leia também: Tiro que matou brigadista pode ter sido disparado de imóvel abandonado, diz SSP Irmã de brigadista morto a tiros escutou disparos antes encontrá-lo caído, diz PM Confira, abai...