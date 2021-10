Vida Urbana O drama das crianças venezuelanas indígenas fora da escola em Palmas Ministério Público do Tocantins (MPTO) acompanha a situação dos refugiados por meio de um procedimento instaurado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância, Juventude e Educação; foco é agregar as crianças venezuelanas na sala de aula

A primeira imagem que surge no local é um grupo de crianças jogando bola com as mães. Do outro lado, num segundo plano de visão, uma criança de aproximadamente oito anos se olha no espelho, com um sorriso franco, meio canto de boca. O cabelo acabara de ser cortado pelo pai. Logo adiante, no Centro Comunitário do Setor Santo Amaro, na região norte da Capital, o que há é...