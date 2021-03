Vida Urbana Novos testes elevam eficácia da vacina de Oxford para 79% Os novos dados são resultado de um ensaio com mais de 32 mil participantes com mais de 18 anos desenvolvido entre agosto de 2020 e março de 2021

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Oxford/AstraZeneca tem eficácia de 79% contra casos sintomáticos da doença. Foi o que mostraram novos testes conduzidos nos Estados Unidos, Chile e Peru. Com os dados atualizados, a empresa deve entrar com o pedido de autorização para uso emergencial no país norte-americano. Ensaios clínicos de fase 3 conduzidos no Rei...