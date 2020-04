Vida Urbana Novos semáforos da Capital começam a funcionar no sábado, diz prefeitura Obras começaram no dia 7 de abril e custaram mais de R$ 1 milhão

A partir do próximo sábado, 18, os equipamentos de sinalização semafórica nos cruzamentos da Avenida Teotônio Segurado com as Avenidas LO-08, LO-29, LO-31 e Avenida I, entrada do Aeroporto Lysias Rodrigues irão começar a funcionar. Nesta segunda-feira, 13, a Prefeitura de Palmas iniciou a execução da sinalização viária nos quatro conjuntos semafóricos, com a impl...