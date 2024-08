Vida Urbana Novos promotores de Justiça serão empossados pelo Ministério Público O evento será realizado no dia 10 de setembro, às 16 horas, no auditório Emival Sanches, localizado no térreo da Procuradoria-Geral de Justiça

Dois novos promotores de Justiça aprovados no 10º Concurso de Promotor de Justiça Substituto serão empossados. Os nomeados são Ênderson Flávio Costa Lima e Patrícia Silva Delfino Bontempo. Conforme divulgado pelo Ministério Público, a Sessão Solene de Posse será realizada no dia 10 de setembro, às 16 horas, pelo Colégio de Procuradores de Justiça no auditório Emival...