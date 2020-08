Vida Urbana Novos gestores eleitos para a reitoria da Unitins são empossados Augusto Rezende e Darlene Castro atuarão no triênio 200/2023 no primeiro mandato eletivo da Unitins

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) empossou nesta terça-feira, 18, o novo reitor e vice-reitora, os professores Augusto Rezende e Darlene Castro, respectivamente, para o triênio 2020/2023. Os dois novos gestores são os primeiros dirigentes eleitos em 30 anos de implantação da instituição, em uma eleição que contou com a do corpo discente, docentes e...