Vida Urbana Novos casos da Covid-19 entre o público da faixa etária de zero a 19 anos de idade cresceu 112,8% em Semus alerta que no período de 1º de novembro a 31 de dezembro de 2020, os boletins epidemiológicos apontam que o número de novos casos confirmados para Covid-19 somou 388 crianças

O número de novos casos entre o público da faixa etária de zero a 19 anos de idade cresceu 112,8% nos dois primeiros meses deste ano, na comparação com os meses de novembro e dezembro de 2020. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) no período de 1º de novembro a 31 de dezembro de 2020, os boletins epidemiológicos apontam que o número de novos casos ...