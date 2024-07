Vida Urbana Novos brigadistas são capacitados para Unidades de Conservação do Tocantins Conforme divulgado, os treinamentos de capacitação aconteceram em São Félix do Tocantins e Caseara, na sede do Parque Estadual do Cantão, sob gestão da Defesa Civil

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) finalizou o treinamento para brigadistas novatos das Unidades de Conservação do estado. Os treinamentos aconteceram em São Félix do Tocantins e Caseara, na sede do Parque Estadual do Cantão. Conforme divulgado, o objetivo da capacitação é aprimorar os conhecimentos e as habilidades necessárias para a proteção e a pr...