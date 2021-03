Vida Urbana Novo recorde de casos no ano leva Tocantins a 121.232 infectados e 1.611 mortos por Covid-19 Secretaria confirma mais 1027 novos casos e mais dez mortes nesta quarta, 10

O 360º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) com os dados Covid-19 no Tocantins mostra 1027 novos casos confirmados e mais 10 mortos pela doença no Estado. São 328 registros apenas nas últimas 24h. Os demais são resultados de dias anteriores e liberados na terça-feira. O Estado acumula 121.232 casos confirmados, 1.611 óbitos e 105.77...