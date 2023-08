O governo federal lançou nesta sexta-feira, 11, no Rio de Janeiro (RJ), mais uma versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No Tocantins, o programa vai investir R$ 57,9 bilhões em obras. O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) está presente no evento.

Conforme divulgado pelo governo federal estão previstos cinco investimentos no estado:

1. Construção da ponte sobre o Rio Araguaia, no município de Xambioá, divisa entre os estados do Tocantins e Pará (PA)

2. Pavimentação da BR-010, que liga o município de Paranã ao estado de Goiás (GO)

3. A pavimentação da BR-235 que liga Guaraí a Pedro Afonso

4. Construção do novo Hospital da Mulher e Maternidade em Araguatins

5.Moradias do programa Minha Casa, Minha Vida

O programa anunciado terá nove eixos, para atender necessidades em diferentes áreas. A nova versão do PAC selecionou os projetos nos estados e foi coordenada pela Casa Civil.

Acompanhe os valores destinados ao Tocantins:

Inclusão digital e conectividade: R$ 1,2 bilhão

Investimento para levar internet a toda as escolas públicas, expandir a cobertura do 5G e levar o 4G a rodovias e regiões remotas.

Saúde: R$ 600 milhões

Construção de novas unidades básicas de saúde, policlínicas, maternidades e compra de mais ambulâncias para melhorar o acesso a tratamento especializado.

Educação: 10,5 bilhões

Construção de creches, escolas de tempo integral e a modernização e expansão de institutos e universidades federais.

Infraestrutura social e inclusiva: R$ 300 milhões

Garantirá o acesso da população a espaços de cultura, esporte e lazer, apostando no convívio social e na redução da violência.

Cidades sustentáveis e resilientes: R$ 1,9 bilhão

Construção de novas moradias do Minha Casa Minha Vida e financiar a aquisição de imóveis. Também investirá também na modernização da mobilidade urbana de forma sustentável, em urbanização de favelas, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e contenção de encostas e combate a enchentes.

Água para todos: R$ 2,2 bilhões

Investimento na revitalização das bacias hidrográficas, em ações integradas de preservação, conservação e recuperação.

Transporte eficiente e sustentável: R$ 7,3 bilhões

Investimentos em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias a fim de reduzir os custos da produção nacional para o mercado interno e elevar a competitividade do Brasil no exterior.

Transição e segurança energética: R$ 30,5 bilhões

Investimento para garantir a diversidade da matriz energética, a soberania brasileira, a segurança e eficiência energética para o país crescer de forma acelerada, gerando emprego, renda e inclusão social.

Inovação para a indústria da defesa: R$ 3,5 bilhões

Permitirá equipar o país com tecnologias de ponta e aumento da capacidade de defesa nacional.

Para mais informações confira a divisão dos investimentos por estado.