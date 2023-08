Vida Urbana Novo laudo cadavérico reafirma morte por asfixia de Dad Charada Peritos negaram que os ferimentos apontados pela família no crânio da vítima são antigos e não contribuíram para a morte

Laudo pericial do exame cadavérico do Instituto Médico Legal de Palmas (IML) reafirma que a morte de Carlos Augusto Silva Fraga, o Dad Charada, no dia 23 de julho teve como causa médica a asfixia mecânica por enforcamento. Assinado por dois peritos oficiais no dia 26 de julho e entregue à Justiça na quarta-feira 2, pelo diretor do instituto, Eduardo Henrique Vital ...