Vida Urbana Novo decreto em Paraíso do Tocantins proíbe eventos e restringe horário do comércio local Documento, publicado na noite desta segunda-feira, 8, restringe o funcionamento até o dia 6 de abril próximo

A cidade de Paraíso do Tocantins, distante a 60 km de Palmas, está proibida, pelo menos até o dia 6 de abril próximo, de realizar eventos, independentemente da quantidade de pessoas. A determinação foi publicada na tarde desta segunda-feira, 8, em decreto municipal no Diário Oficial do Município. A Prefeitura de Paraíso também determina que até o dia 06 de abril ...