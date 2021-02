Redação Jornal do Tocantins

A partir desta segunda-feira, 22, o comércio de Palmas deverá fechar às 20h e só abrir às 6h da manhã. A medida não vale para postos de combustíveis, farmácias, serviços hospitalares e serviços de hotelaria. O decreto de N° 1.996 vale até o próximo dia 8 de março.

Essa determinação também vale para as instituições religiosas, instituições públicas ou privadas de ensino, parques, praças e áreas públicas municipais, exceto o Parque Cesamar que, nos sábados e domingos, será totalmente fechado.

Os serviços de entrega em domicílio (delivery) poderão funcionar até meia noite, vedada a retirada no local.

O decreto ainda suspende o atendimento presencial ao público nos órgãos e entidades municipais. Exceto, as unidades de saúde, conselhos tutelares e serviços essenciais de atendimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, tais como: plantão social e casas de acolhimento.

Nos serviços do Resolve Palmas e Sala do Empreendedor funcionarão mediante prévio agendamento.

Também ficará mantida a suspensão, por tempo indeterminado, da realização de shows, do funcionamento de boates, da utilização dos píeres 1 e 2 localizados na Praia da Graciosa e de embarcações do tipo multicasco utilizadas no turismo náutico, de esporte, de recreio e de transporte de passageiros.

Ainda é proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos e em estacionamentos de distribuidoras, conveniências, hipermercados, supermercados e mercados.

O decreto por fim proíbe a realização de festas em propriedades urbanas e rurais, com aglomeração de pessoas, exceto eventos autorizados de acordo com protocolo estabelecido pela Vigilância Sanitária (Visa).

Dados

O decreto cita ainda que segundo as informações divulgadas pelo portal Integra Saúde Tocantins, da Secretaria Estadual da Saúde, apontam que os leitos públicos e leitos complementares contratados de UTI Covid-19, de unidades hospitalares localizadas em Palmas, apresentam na data desta sexta-feira, a seguintes taxas de ocupação: Hospital Estadual de Combate à Covid-19, 100%; Hospital Oswaldo Cruz, 100%; Hospital Santa Thereza, 90% e Hospital Geral de Palmas, 67%.

Como justificativa do fechamento dos estabelecimentos nestes horários, a Prefeitura de Palmas cita o crescimento “expressivo” dos números de infecções pelo novo coronavírus na Capital e o atual cenário. “Medidas efetivas e preventivas que minimizem os riscos de contaminação para população são exigidas da Administração Pública”, completa o documento.