Vida Urbana Novembro Azul: Saúde realiza ações para alertar dos cuidados com a saúde dos homens Campanha Nacional lembra a necessidade da prevenção e diagnóstico precoce dos cânceres de pênis, próstata e boca em homens

Com o objetivo de alertar para os cuidados a saúde dos homens, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza ações alusivas ao Novembro Azul, mês que lembra a conscientização do câncer de próstata, em todo o Estado. As atividades lembram a importância do diagnóstico precoce e acontecem pelas plataformas digitais, com realização de assessorias e conferências. Conforme a SES,...