Redação Jornal do Tocantins

Nove promotores de Justiça se inscreveram no concurso para o cargo de 10º Procurador de Justiça, que era ocupado pelo procurador José Maria da Silva Júnior, falecido em 9 de março. A relação dos inscritos está publicada no Diário Oficial do Ministério Público de terça-feira, 25.

Beatriz Regina Lima de Mello, Edson Azambuja, Fábio Vasconcellos Lang, Flávia Rodrigues Cunha, Kátia Chaves Gallieta, Marcelo Ulisses Sampaio, Maria Cristina da Costa Vilela, Miguel Batista de Siqueira Filho e Weruska Rezende Fuso são os promotores que disputam o cargo, em seleção que ocorrerá por merecimento.

De acordo com o Ministério Público (MP), por se tratar do critério de merecimento, a escolha tem tramitação interna e não há data prevista para o resultado final.