Vida Urbana Novas pautas de vacinas do Ministério da Saúde relacionam 41 mil doses para o Tocantins São 11.700 da Pfizer e 30 mil doses da Astrazeneca destinadas a trabalhadores industriais e por faixa etária

A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (MS) disponibilizou as 29ª e 30ª pautas de distribuição de vacinas nesta quarta-feira, 14 de julho, que destinam 41.700 doses do imunizante contra a Covid-19 para o Tocantins. De acordo com a 29ª pauta, disponível no link, página 6, são 11.700 doses da Pfizer para serem aplicadas aos trabalhadores industriais (30% ou 6.143 doses), em p...