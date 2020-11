Vida Urbana Nova superintendente da PF no Tocantins toma posse Amanda Mendina anunciou que o foco em 2021 será combate à corrupção

Nomeada em setembro pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a nova superintendente regional para a Polícia Federal no Tocantins Maria Amanda Mendina de Souza tomou posse oficialmente no posto na segunda-feira, 16. Amanda Mendina anunciou, durante coletiva à imprensa, que houve 35 operações no Tocantins neste ano e que o foco da instituição no Tocant...