Vida Urbana Nova remessa de AstraZeneca chega ao Tocantins na madrugada desta terça-feira Segundo informou o governo do Estado, a nova remessa é de 38.300 doses e é voltado para público com comorbidades

Na madrugada desta terça-feira, 18, o Tocantins vai receber mais 38.300 doses de AstraZeneca/Fiocruz, imunizante contra a Covid-19. A chegada da nova remessa será destinada à vacinação de pessoas com comorbidades. Como parte do protocolo de verificação, as novas doses serão conferidas pela Gerência de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e posteriormente distri...