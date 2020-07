Vida Urbana Nova promoção Viagem de Sabores do Jornal Daqui começa nesta quinta-feira Brinde é composto por 9 peças em cerâmica da Oxford, sendo: 1 tigela de 23 cm, 4 pires de chá de 16 cm e 4 xícaras de chá de 200 ml

Nesta quinta-feira, 23, começa a circulação dos selos referentes à nova promoção Viagem de Sabores do Jornal Daqui, com a coleção Verde Brasil, que traz um lindo jogo com estampas exclusivas inspiradas nas florestas brasileiras. O brinde é composto por 9 peças em cerâmica da Oxford, sendo: 1 tigela de 23cm, 4 pires de chá de 16cm e 4 xícaras de chá de 200ml. Desta ...