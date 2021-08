Vida Urbana Nova Olinda, onde vírus é mais letal no TO, tem mais uma vítima entre as seis mortes deste sábado Município do norte tem letalidade de 4,3%, a mais alta do Tocantins, que soma 214.482 casos confirmados de Covid-19 e 3.605 óbitos, segundo Boletim Epidemiológico

Um homem morador em Nova Olinda morreu aos 62 anos de Covid-19 no Hospital Regional de Araguaína no dia 9 deste mês. Ele sofria hipertensão arterial sistêmica e era obeso, segundo o Boletim Epidemiológico deste sábado, 14, que relaciona esta vítima entre as seis mortes confirmadas no documento. A vítima é 47ª pessoa a morrer pela doença morador do município no nor...