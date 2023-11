O governo federal sancionou a lei de n° 14.713 que impede a guarda compartilhada de filhos quando há risco de algum tipo de violência doméstica ou familiar. O Diário Oficial da União de terça-feira, 31, publicou a lei que altera o Código Civil e o Código de Processo Civil. A mudança também impõe ao juiz o dever de indagar previamente ao Ministério Público e às partes sobre situações de violência doméstica ou familiar que envolvam o casal ou os filhos.

Segundo o documento, nas ações de guarda, antes de iniciada a audiência de mediação e conciliação, o juiz indagará às partes e ao Ministério Público se há risco de violência doméstica ou familiar, e fixará o prazo de cinco dias para a apresentação de prova ou de indícios pertinentes.

“Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar”.

Repercussão regional da mudança

A alteração na lei trouxe alívio à servidora pública de 36 anos, que preferiu não ser identificada. Ela relatou ao JTo nesta quarta-feira, 1°, sobre a violência doméstica sofrida antes, durante e depois da gravidez pelo ex-companheiro, de 45 anos, com quem divide a guarda do filho de 10 anos, após o divórcio.

A mulher contou que pouco antes de ter o seu filho, por volta de 2013, quando era moradora de Palmas, passou a não aceitar as imposições e violência do ex-marido, e a partir deste momento, ele passou a ameaçá-la.

“Antes de me separar, ele já começou a me ameaçar. Eu disse a ele que se ele não mudasse eu iria me separar dele, ele disse que se eu me separasse dele, ele iria usar a lei da alienação parental e iria tomar o meu filho. Ele me ameaçava de todas as formas sempre usando o filho”.

Segundo a servidora pública, que entrou com o processo de separação em 2015, não houve o pedido da guarda unilateral porque seu ex-companheiro havia lhe acusado de alienadora.

“Eu não pedi a guarda unilateral, porque eu nem podia pedir, se eu pedisse, daria margem para ele, porque ele já havia me acusado de alienadora. Então nem existia isso, porque é de costume a guarda compartilhada”.

A mulher relata que chegou a registrar boletim de ocorrência e receber medida protetiva contra o ex-marido, e mesmo assim ele podia ficar com a criança. “Eu tinha que fazer o maior malabarismo porque tinha que deixar meu filho com a minha mãe pra organizar tudo. Um estresse tremendo. Eu não podia transparecer para a justiça que eu estava dificultando o contato do filho com o pai”.

Ela explica que apenas neste o ano a justiça diminuiu a frequência de vezes em que o pai da criança podia ver seu filho. “Foi por causa de um episódio de violência da parte dele, que ainda estão apurando. Antes ele podia ver o filho toda terça e quinta-feira, hoje é apenas em feriados e férias”.

Após a alteração da lei, a servidora informou que vai conversar com sua advogada sobre a possibilidade de mudar o tipo de guarda que tem com seu ex-companheiro.

“Eu me sinto com esperança, não só para mim, isso deveria ser assim desde quando criaram essa lei da guarda compartilhada, isso já devia ter sido pelo menos um item da lei. Ainda tem muitas mulheres sofrendo no processo inicial, mesmo comprovando violência, eu espero que seja bom para todas, que todas consigam comprovar e não serem ameaçadas e que não passem de vítima para criminosa”.

Especialistas avaliam impacto e defendem mudança na cultura judiciária

A promotora de Justiça Waldelice Sampaio Moreira Guimarães, titular da 5ª Promotoria de Justiça de Gurupi, atuante na área de direito da família, avalia que a alteração na lei impacta de forma positiva na vida das famílias, pois favorece aos órgãos ter uma visão mais apurada no sentido de propiciar à criança e adolescente uma convivência com os pais ou com aquele pai que oferece uma melhor proteção.

Para a promotora, a linha fixada pela lei é praticada pelo Ministério Público. “O Ministério Público sempre procurou apurar a vida do pai, a vida da mãe, sempre pedindo um estudo sócio-psicológico dessa criança, desse pai, dessa mãe, desse adolescente, para averiguar justamente as condições em que ela vive, eu sei, familiar”.

Waldelice Guimarães avalia que a lei traz maior proteção para crianças e adolescentes. “O que vai ser feito de agora em diante, de acordo com a lei, é buscar averiguar se realmente esse pai e essa mãe, proporciona a essa criança toda a proteção que ela necessita. Buscar saber qual deles, ou se os dois proporcionam tudo que essa criança precisa para ter uma vida saudável, seja psicologicamente, seja socialmente, seja no seio familiar”.

Conforme ela, o Ministério Público continuará com a busca para saber se esses pais realmente proporcionam a essa criança a proteção que ela tanto necessita.

“Provas e indícios sempre são buscadas dentro do processo de guarda. Sempre é pedido um estudo sócio-psicológico para saber da situação desses pais, dessa criança, do seio em que ela vive”. E agora, então, com maior efetividade, já que a lei impõe isso.

A advogada especialista em Direito das Famílias, Emilleny Lázaro, avalia que a implementação de uma lei por si só não é suficiente para alterar as práticas do judiciário.

Segundo ela, para garantir uma transformação efetiva, é necessário acompanhar essa mudança legal com um amplo processo de qualificação e sensibilização do Judiciário.

“Somente assim será possível assegurar que a nova perspectiva sobre violência doméstica em casos de guarda dos filhos seja plenamente incorporada e aplicada nas decisões judiciais”.

A especialista aponta que a mudança na legislação agora destaca a importância de considerar a violência doméstica ou familiar ao definir a guarda dos filhos. Antes, mesmo reconhecendo a violência contra a mãe, os juízes obrigavam o exercício da guarda compartilhada, porque ela era a regra.

“Nessa modalidade de guarda, pai e mãe dividem responsabilidades pela vida dos filhos, sejam crianças ou adolescentes. Contudo, mulheres que lutaram por anos para deixar relações abusivas eram forçadas a compartilhar a gestão com o agressor, uma vez que o risco de violência não era plenamente considerado”.

A advogada explica que a atualização tem o potencial de beneficiar significativamente crianças, adolescentes e mulheres.

Ela ainda ressalta que a ciência já comprovou que, mesmo não sendo alvos diretos da violência doméstica, os filhos são afetados ao presenciar a agressão contra a mãe, tornando-se também vítimas.

“Portanto, ao salvaguardar as mulheres que são cuidadoras, estamos, em última instância, protegendo os filhos e promovendo um ambiente mais seguro para seu desenvolvimento”.

Emilleny Lázaro pontua que, antes, era prática comum entre os juízes desconsiderar a violência doméstica em casos de guarda dos filhos, prevalecendo a noção de que "o homem pode até agredir a mulher, mas ainda assim ser um bom pai".

Conforme a especialista, a partir de agora, essa perspectiva precisa mudar. É indispensável que o contexto de violência doméstica seja minuciosamente analisado, dada a sua influência significativa na decisão final acerca da guarda.