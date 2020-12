Vida Urbana Nova falha em sistema expõe dados de mais de 200 milhões de brasileiros Dados ficaram disponíveis por 6 meses. Saúde diz que investiga o caso

Uma nova falha de segurança no sistema de notificações de Covid-19 do Ministério da Saúde fez com que os dados de mais de 200 milhões de brasileiros ficassem expostos na internet. Foram afetadas todas as pessoas que tenham cadastro no SUS (Sistema Único de Saúde) ou sejam beneficiárias de algum plano de saúde. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo public...