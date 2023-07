O Grupo Jaime Câmara recebe com muito pesar a notícia do falecimento do ex-governador do Tocantins, Siqueira Campos. Responsável pela criação do estado do Tocantins, Siqueira Campos teve função histórica no desenvolvimento da região e desempenhou papel imprescindível como liderança política.

Aos familiares e amigos, nossa manifestação de solidariedade.

Nota de pesar - Família Câmara

A família Câmara recebe consternada a notícia de falecimento do ex-governador do Tocantins, Siqueira Campos. Liderança política de grande relevância no País, Siqueira Campos foi responsável pela criação do estado e personalidade fundamental para o desenvolvimento da região. Reconhecido e querido por todos, deixa uma lacuna no meio político, entre amigos, colegas e familiares.

À família, nossa sincera manifestação de pesar.