Os primeiros quatro dias do mês de julho, mês tradicional de férias no Tocantins, contabilizam média de 380 casos novos de Covid-19 por dia e médica de 4 mortes confirmadas pela doença a cada 24 horas em que é publicado o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

No dia 30 de junho, o Estado contava 10.764 diagnósticos positivos da doença desde o início da pandemia e 200 pacientes que morreram pela doença. O boletim deste sábado, 4, mostra 12.282 confirmações e 215 mortes.

Naquela publicação havia 139 internações por Covid-19. Neste sábado são 165 hospitalizados entre os quais 71 estão em UTIs Covid (42 públicas e 29 particulares) e 94 em leitos clínicios (49 públicos e 45 privados).

90% ocupados

No hospital Regional de Araguaína, a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid é de 90% (9 de 10). No Regional de Gurupi a ocupação é de 60% (6/10) e em Palmas, no HGP, 55%: 11 de 20 de UTI Covid ocupados, segundo dados de "Taxa de Ocupação de Leitos Covid-19 - Consolidados" da plataforma Integra, da SES.

O boletim deste sábado mostra o Tocantins com 551 novos casos confirmados da Covid-19 entre eles (373) RT-PCR, (8) Sorologia e (170) testes rápidos.

Os novos casos são de Araguaína (227), Palmas (100), Gurupi (20), Paraiso do Tocantins (19), Porto Nacional (14), Presidente Kennedy (13), Tocantinia (12), Guaraí (10), Augustinópolis (9), Santa Fé do Araguaia (9), Tocantinópolis (9), Xambioá (9), Dianópolis (8), Carrasco Bonito (5), Darcinópolis (5), Ponte Alta do Tocantins (5), Sampaio (5), Aguiarnópolis (4), Araguatins (4), Pedro Afonso (4), Rio da Conceição (4), Alvorada (3), Araguaçú (3), Axixá do Tocantins (3), Barrolândia (3), Bom Jesus do Tocantins (3), Brejinho de Nazaré (3), Fátima (3), Formoso do Araguaia (3), Arapoema (2), Colinas do Tocantins (2), Goiatins (2), Lagoa da Confusao (2), Pium (2),Riachinho (2), Sandolândia (2), Santa Rosa do Tocantins (2), Ananás (1), Aragominas (1), Arraias (1), Bandeirantes do Tocantins (1), Barra do Ouro (1), Cristalândia (1), Esperantina (1), Tabocão (1), Itapora do Tocantins (1), Lagoa do Tocantins (1), Miracema do Tocantins (1), Nova Olinda (1), Oliveira de Fátima (1), Peixe (1), Rio Sono (1) e Tupiratins (1).