Vida Urbana Nos primeiros 15 dias de março, internações por Covid-19 sobem 29% no Tocantins Casos confirmados sobem 10% na primeira quinzena de março de 2021 e houve média de 11 mortes todo dia

Dados dos 15 boletins epidemiológicos da Secretaria Estadual da Saúde (SES) mostram que o número de internados com complicações da Covid-19, ou seja, os casos mais graves da doença – subiram 29% de 1º a 15 de março, o pior mês da pandemia no Estado, que completará um ano do primeiro caso no dia 18. No dia 1º havia 404 internados na rede privada e pública do Estado. ...