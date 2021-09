Vida Urbana Nos dias 4 e 11, vésperas de feriados no Estado, TCE declara ponto facultativo Desta forma, segundo o órgão, serão prorrogados para o dia 6 e 13 de outubro de 2021, todos os prazos processuais que, porventura, se iniciem ou se encerrem no dia 4 e no dia 11 de outubro

Um ato do Tribunal de Contas do Estado (TCE) declara ponto facultativo, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, nos dias 4 e 11 de outubro de 2021, véspera dos feriados da Criação do Estado do Tocantins e Nossa Senhora Aparecida, respectivamente. Desta forma, segundo o órgão, serão prorrogados para o dia 6 e 13 de outubro de 2021, todos os prazos...