Vida Urbana Nos últimos cinco dias, TO registra 10.790 casos; adolescente de 14 anos morre de Covid-19 no Estado Deste total de infectados, 2.368 são desta sexta-feira, 28, sendo 1.075 somente nas últimas 24 horas; Boletim Epidemiológico contabiliza quatro mortes nesta sexta-feira, 28

Nos últimos cinco dias, Tocantins registrou 10.790 casos confirmados de Covid-19. Destes, 2.368 são desta sexta-feira, 28, sendo 1.075 somente nas últimas 24 horas. O levantamento foi realizado pelo Jornal do Tocantins a partir de dados disponíveis no portal Integra Saúde. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) ...